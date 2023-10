Grande braderie Salle des fêtes Saint-Sylvestre-sur-Lot, 4 novembre 2023, Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Saint-Sylvestre-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Mod Fripe, en partenariat avec L’Destock47, organise une grande braderie avec des idées cadeaux pour la fête des mères et la fête des pères. Vêtements homme, femme et enfants, neufs et occasions, maillots de bain , alimentaire, accessoires piscine, chaussures, etc..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Destock47, in partnership with Mod Fripe, is organizing a big clearance sale with gift ideas for Christmas.

Toys, clothing for men, women and children, new and used, food, creations, etc.

On Sunday, Playmobil stand.

Mod Fripe, en colaboración con L’Destock47, organiza una gran venta con ideas de regalo para el Día de la Madre y el Día del Padre. Ropa de hombre, mujer y niño, nueva y de segunda mano, trajes de baño, alimentación, accesorios de piscina, zapatos, etc.

Mod Fripe organisiert in Zusammenarbeit mit L’Destock47 einen großen Ausverkauf mit Geschenkideen für Muttertag und Vatertag. Herren-, Damen- und Kinderkleidung, neu und gebraucht, Badeanzüge , Lebensmittel, Schwimmbadzubehör, Schuhe, etc.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Fumel – Vallée du Lot