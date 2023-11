Trans’musicale: concert Igee Salle des fêtes Saint-Sève, 20 janvier 2024, Saint-Sève.

Saint-Sève,Gironde

IGee (prononcez “aïdji”) se définit comme un “rappeur qui chante, à l’assaut de la pop”. Après son premier EP “Mirages” qui marque ses débuts en solo fin 2020, il casse les codes en 2021 avec l’étonnant single “Reste normal”. S’ensuit une année chargée en émotions : sélection pour la finale des Inouïs du Printemps de Bourges, un podium au tremplin Buzz Booster et une prestation remarquée sur l’émission “The artist” sur France 2. IGee s’interroge sur l’humanité et sur sa place dans un monde où il faut se battre pour faire la sienne, sans tomber dans la morale et souvent avec humour. Sur des compositions empruntant aux codes de la musique électronique, de la chanson française et parfois même du rock, il dévoile “Nous les gens”, en juin 2022. Après une tournée d’une quinzaine de dates et une release party bordelaise pleine à craquer plus tard, il continue de nous offrir une pop audacieuse..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes le bourg

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



IGee (pronounced ?aïdji?) defines himself as a ?rapper who sings, with an assault on pop? After his debut EP ?Mirages? marked his solo debut at the end of 2020, he broke the mould in 2021 with the astonishing single ?Reste normal? This was followed by an eventful year: selection for the final of Les Inouïs du Printemps de Bourges, a podium finish at the Buzz Booster springboard and an outstanding performance on France 2?s ?The artist? show. IGee asks questions about humanity and its place in a world where you have to fight to make your own, without moralizing and often with humor. With compositions borrowing from the codes of electronic music, French chanson and sometimes even rock, he unveiled Nous les gens? in June 2022. After a fifteen-date tour and a packed Bordeaux release party later, he continues to offer us bold pop.

IGee (pronunciado « aïdji ») se describe a sí mismo como un « rapero que canta, con un asalto al pop ». Tras su primer EP en solitario « Mirages » a finales de 2020, rompió moldes en 2021 con el sorprendente single « Reste normal ». Le siguió un año lleno de emociones: selección para la final de los Inouïs en el festival Printemps de Bourges, podio en el trampolín Buzz Booster y una actuación de altura en el programa « El artista » de France 2. IGee se interroga sobre la humanidad y su lugar en un mundo en el que hay que luchar para hacer de las suyas, sin moralizar y a menudo con humor. Con composiciones que toman prestados los códigos de la música electrónica, la chanson francesa y a veces incluso el rock, presentó Nous les gens en junio de 2022. Después de una gira de quince conciertos y una fiesta de presentación en Burdeos a rebosar, sigue ofreciendo un pop audaz.

IGee (sprich: ?aïdji?) bezeichnet sich selbst als ?singender Rapper, der den Pop erobert? Nach seiner ersten EP « Mirages », die Ende 2020 sein Solodebüt markiert, bricht er 2021 mit der erstaunlichen Single « Bleib normal » mit den Codes. Es folgte ein Jahr voller Emotionen: Auswahl für das Finale der Inouïs du Printemps de Bourges, ein Podiumsplatz beim Sprungbrett Buzz Booster und ein bemerkenswerter Auftritt in der Sendung The artist » auf France 2. IGee stellt sich die Frage nach der Menschlichkeit und ihrem Platz in einer Welt, in der man für seinen Platz kämpfen muss, ohne moralisch zu werden und oft mit Humor. Mit Kompositionen, die sich an den Codes der elektronischen Musik, des französischen Chansons und manchmal sogar des Rock orientieren, stellte er im Juni 2022 ?Nous les gens? vor. Nach einer Tournee mit rund 15 Terminen und einer überfüllten Release-Party in Bordeaux später, bietet er uns weiterhin gewagten Pop.

