Correct ou pas correct… Salle des fêtes Saint-Sève, 4 novembre 2023, Saint-Sève.

Saint-Sève,Gironde

Spectacle composé de saynètes contemporaines et humoristiques..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A show made up of contemporary and humorous sketches.

Un espectáculo compuesto por sketches contemporáneos y humorísticos.

Schauspiel, das aus zeitgenössischen und humorvollen Sketchen besteht.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de l’Entre-deux-Mers