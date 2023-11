Repas dansant à Saint-Seurin de Cursac Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Cursac, 25 novembre 2023, Saint-Seurin-de-Cursac.

Saint-Seurin-de-Cursac,Gironde

Saint-Seurin de Cursac vous propose un repas dansant avec Denis Grey et son orchestre.

Sur réservation..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Seurin-de-Cursac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saint-Seurin de Cursac invites you to a dinner dance with Denis Grey and his orchestra.

Reservations required.

Saint-Seurin de Cursac le invita a una cena con baile con Denis Grey y su banda.

Reserva obligatoria.

Saint-Seurin de Cursac bietet Ihnen ein Tanzessen mit Denis Grey und seinem Orchester.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde