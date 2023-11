Réveillon de la St Sylvestre à Saint-Seurin-de-Cadourne Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Cadourne, 31 décembre 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Saint-Seurin-de-Cadourne,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Seurin-de-Cadourne, avec au menu :

Cocktail d’accueil bulles dorées et ses gourmandises

Foie gras poêlé parsemé de gambas dans sa bisque

Explosion des papilles au Limoncello sur sorbet de poire William

Tournedos de filet façon Chateaubriand, flan gourmet aux cèpes et écrasé de patates douces

Farandole variée des pâturages sur sa patinoire à escargots

Charlottine Choco-Noisette et éclats de framboises sur une nage de crème anglaise

Café, vin et une coupe de champagne compris.

L’ambiance musicale sera sera assurée par la nouvelle formation de l’orchestre Malaga et ses 8 musiciens.

Sur inscription..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

New Year’s Eve at Saint-Seurin-de-Cadourne, with menu:

Golden bubbles welcome cocktail and gourmet treats

Pan-fried foie gras dotted with gambas in bisque sauce

Limoncello explosion on William pear sorbet

Chateaubriand-style fillet tournedos, gourmet porcini flan and mashed sweet potatoes

Varied pasture farandole on snail skating rink

Choco-Noisette Charlottine with raspberry slivers on a custard sauce

Coffee, wine and a glass of champagne included.

The musical ambience will be provided by the new 8-piece Malaga orchestra.

Registration required.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

Nochevieja en Saint-Seurin-de-Cadourne, con menú:

Cóctel de bienvenida con burbujas doradas y delicias

Foie gras a la sartén salpicado de gambas en salsa bisque

Explosión de papilas gustativas con Limoncello sobre sorbete de pera William

Tournedos de solomillo al estilo Chateaubriand, flan gourmet de porcini y puré de boniatos

Farandole de pastos sobre pista de caracoles

Charlottine de chocolate y avellanas con láminas de frambuesa sobre salsa de natillas

Café, vino y una copa de champán incluidos.

La animación musical correrá a cargo de la nueva banda de 8 músicos Málaga.

Inscripción obligatoria.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Silvesterabend in Saint-Seurin-de-Cadourne, mit dem Menü :

Begrüßungscocktail « bulles dorées » mit Leckereien

Gebratene Gänseleber bestreut mit Gambas in ihrer Bisque

Gaumenexplosion mit Limoncello auf Williamsbirnen-Sorbet

Filet-Tournedos nach Chateaubriand-Art, Gourmetflan mit Steinpilzen und Süßkartoffelpüree

Abwechslungsreiche Farandole des pâturages auf seiner Schnecken-Eisbahn

Charlottine Choco-Noisette und Himbeersplitter auf einem Schwamm aus englischer Creme

Kaffee, Wein und ein Glas Champagner sind inbegriffen.

Für die musikalische Untermalung sorgt die neue Formation des Orchesters Malaga mit ihren 8 Musikern.

Nach Anmeldung.

