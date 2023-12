Spectacle de Noël Salle des fêtes Saint-Secondin Catégories d’Évènement: Saint-Secondin

Vienne Spectacle de Noël Salle des fêtes Saint-Secondin, 13 décembre 2023 15:00, Saint-Secondin. Saint-Secondin,Vienne Chap- de Lune présente : « Le Trio des Mômes », un spectacle polyphonique, burelesque et familial.

Goûter partagé. Espace jeu de la ludothèque

15h : Goûter / Jeux sur place

16h : spectacle.

Salle des fêtes

Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Chap- de Lune presents « Le Trio des Mômes », a polyphonic, burelesque family show.

Shared snack. Toy library games area

3pm: Snack / Games on site

4pm: Show Chap- de Lune presenta « Le Trio des Mômes », un espectáculo familiar polifónico y burelesco.

Merienda compartida. Zona de juegos de la ludoteca

15:00 h: Merienda / Juegos in situ

16:00 h: espectáculo Chap- de Lune präsentiert: « Le Trio des Mômes », eine vielstimmige, bureleske und familienfreundliche Show.

Gemeinsamer Imbiss für alle. Spielbereich der Ludothek

15h: Imbiss / Spiele vor Ort

