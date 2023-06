Représentation Théâtrale – Roue Libre Salle des fêtes / Saint-Sébastien-de-Morsent Saint-Sébastien-de-Morsent Saint-Sébastien-de-Morsent Catégories d’Évènement: Eure

Représentation Théâtrale – Roue Libre
Dimanche 16 juillet, 15h00
Salle des fêtes / Saint-Sébastien-de-Morsent

Gratuit grâce au soutien de l'Eté culturel et la complicité des communes. La Compagnie File en scène organise un programme d'Eté : En Route ! mêlant spectacles et ateliers. Retrouvez la programmation complète sur le site de la compagnie :

https://www.filenscene.org/project/en-route/

Ici avec la complicité de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, vous êtes conviés à la réprésentation du spectacle Roue Libre Spectacle Tout Public / Théâtre et musique

Durée 60min Duo de chansons détonnant en un tour de roue…

Si vous aussi vous aimez chanter, des ateliers sont organisés à La Chaloupe, médiathèque de Louviers le 11 Juillet.

Salle des fêtes / Saint-Sébastien-de-Morsent
4 rue Léo Lagrange, 27180 Saint-Sébastient-de-Morsent

