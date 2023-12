Cinéma « Marie-Line et son juge » Salle des fêtes Saint-Sébastien, 19 décembre 2023 20:30, Saint-Sébastien.

Saint-Sébastien,Creuse

Projection du film « Marie-Line et son juge ».

2023-12-19 fin : 2023-12-19 22:15:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « Marie-Line et son juge » (Marie-Line and her judge)

Proyección de la película « Marie-Line et son juge » (Marie-Line y su juez)

Vorführung des Films « Marie-Line und ihr Richter »

Mise à jour le 2023-12-06 par Creuse Tourisme