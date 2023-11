Soirée beaujolais nouveau Salle des fêtes Saint-Sébastien, 17 novembre 2023, Saint-Sébastien.

Saint-Sébastien,Creuse

Participez à la soirée du beaujolais nouveau avec un repas et un verre de vin offert à tous participants..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Salle des fêtes

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Participate in the Beaujolais Nouveau evening with a meal and a glass of wine offered to all participants.

Participe en la velada del Beaujolais Nouveau con una comida y una copa de vino ofrecida a todos los participantes.

Nehmen Sie am Abend des Beaujolais Nouveau teil, bei dem allen Teilnehmern ein Essen und ein Glas Wein angeboten werden.

Mise à jour le 2023-11-08 par Creuse Tourisme