SOIRÉE JEUX Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac, 3 novembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Soirée jeux à la salle des fêtes de St Sauveur de Peyre organisée par le Foyer rural de St Sauveur.

Gratuit, inscription au 06 45 73 07 18 ou 06 07 32 03 42

Venez avec vos jeux et le foyer mettra les siens à votre disposition !

2023-11-03 fin : 2023-11-03 23:30:00. EUR.

Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Games evening at the St Sauveur de Peyre village hall, organized by the Foyer rural de St Sauveur.

Free, registration on 06 45 73 07 18 or 06 07 32 03 42

Come along with your own games, and the Foyer will make theirs available to you!

Tarde de juegos en la sala del pueblo de St Sauveur de Peyre, organizada por el Foyer rural de St Sauveur.

Inscripción gratuita llamando al 06 45 73 07 18 o al 06 07 32 03 42

Venga con sus propios juegos y el Foyer pondrá a su disposición los suyos

Spieleabend im Festsaal von St Sauveur de Peyre, organisiert vom Foyer rural von St Sauveur.

Kostenlos, Anmeldung unter 06 45 73 07 18 oder 06 07 32 03 42

Bringen Sie Ihre Spiele mit und das Foyer stellt Ihnen die seinen zur Verfügung!

Mise à jour le 2023-10-25 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien