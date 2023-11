trad’dimanche Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79) trad’dimanche Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79), 26 novembre 2023, . trad’dimanche Dimanche 26 novembre, 14h30 Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79) prix libre trad’dimanche à la salle des fêtes de st sauveur de givre en mai le dimanche 26 novembre à 14h30 animé par les drôles . Crêpes et boissons sur place source : événement trad’dimanche publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79) 8, Rue de Palveau

Salle des fêtes, 79300 Saint Sauveur de Givre en Mai, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46248 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79) Adresse 8, Rue de Palveau Salle des fêtes, 79300 Saint Sauveur de Givre en Mai, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79) latitude longitude 46.821433;-0.41852

Salle des fêtes, Saint Sauveur de Givre en Mai (79) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//