Fete Bretonne Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16)

Fete Bretonne Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16), 11 mars 2023, . Fete Bretonne Samedi 11 mars, 20h30 Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16)

5 €

organisé par Amicale des Bretons d’Angoulême et de la Charente Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16) rue du bourg Salle des fêtes, 16290 Saint-Saturnin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41059 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour cette fête bretonne à Saint Saturnin dans le grand Angoulême Programme de l’après midi  14 H – 17 H : Stage initiation danses par Clément Billon du cercle bigouden « Pleon Pavenn » de Plonéour Lanvern Programme de la soirée :  19H–20H30:Repas

 20 H 30 – 21 H : Initiation danses et ronds maritimes

 21H–21H30:BagadTon’AirdeBreizh

 21H30–22H30:Herriwenn

 Danse dans la ronde animée par Clément Billon

 22 H 30 – 23 H 00 : Bagad Ton’Air de Breizh et Carantam

 23H–00H30:Herriwenn source : événement Fete Bretonne publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-12T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16) Adresse rue du bourg Salle des fêtes, 16290 Saint-Saturnin, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16)

Salle des fêtes, Saint-Saturnin (16) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//