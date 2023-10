Repas/spectacle Salle des fêtes Saint-Sardos, 3 novembre 2023, Saint-Sardos.

Saint-Sardos,Lot-et-Garonne

Saint-Sardos fête cette année les 20 ans de ses repas-spectacle! Pour ce faire la bastide vous propose 4 rendez-vous! Au programme: un menu gourmand et raffiné aux saveurs locales et un spectacle présentant un florilège de sketches écrits et interprétés par la troupe Lous Blagayres, et bien d’autres surprises!

Sur résrvation du 1er au 24 octobre, uniquement par téléphone (préférence heure des repas).

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Sardos 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This year, Saint-Sardos celebrates the 20th anniversary of its dinner and show! To mark the occasion, the bastide is offering 4 events! On the program: a refined gourmet menu with local flavors and a show featuring a selection of sketches written and performed by the Lous Blagayres troupe, plus many other surprises!

Reservations from October 1 to 24, by telephone only (mealtimes preferred)

Este año, Saint-Sardos celebra el 20º aniversario de su cena-espectáculo Para celebrarlo, la bastida organiza 4 eventos En el programa: un menú gastronómico y refinado con sabores locales y un espectáculo con una selección de sketches escritos e interpretados por la compañía Lous Blagayres, ¡además de muchas otras sorpresas!

Reserva obligatoria del 1 al 24 de octubre, únicamente por teléfono (preferentemente en horario de comidas)

Saint-Sardos feiert dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum seiner Essens-Shows! Zu diesem Anlass bietet Ihnen die Bastide vier Termine an! Auf dem Programm stehen ein raffiniertes Menü mit lokalen Spezialitäten, eine Show mit einer Auswahl an Sketchen, die von der Theatergruppe Lous Blagayres geschrieben und aufgeführt werden, und viele weitere Überraschungen!

Auf Reservierung vom 1. bis 24. Oktober, nur per Telefon (vorzugsweise zu den Essenszeiten)

Mise à jour le 2023-09-29 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas