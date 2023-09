Thé Dansant Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément, 10 décembre 2023, Saint-Romain-et-Saint-Clément.

Saint-Romain-et-Saint-Clément,Dordogne

Animé par l’orchestre Math et Co..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Salle des fêtes

Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hosted by the Math et Co orchestra.

Organizado por la orquesta Math et Co.

Animiert vom Orchester Math et Co.

Mise à jour le 2023-08-22 par Isle-Auvézère