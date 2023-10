Téléthon : soirée karaoké et repas Salle des Fêtes Saint-Rémy, 25 novembre 2023, Saint-Rémy.

Saint-Rémy,Dordogne

A 19h, une soirée à Saint-Rémy-sur-Lidoire est organisée par « Au Fil du Temps à St Rémy » » à la salle des Fêtes avec un repas « Poule au Pot » en chansons animé par Joël Robert qui chante des chansons d’hier et d’aujourd’hui .accompagnementnumérique avec projection des paroles des chansons faço.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des Fêtes

Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At 7 p.m., an evening in Saint-Rémy-sur-Lidoire is organized by « Au Fil du Temps à St Rémy » at the Salle des Fêtes with a « Poule au Pot » meal in song, hosted by Joël Robert who sings songs of yesterday and today. Digital accompaniment with projection of song lyrics

A las 19:00 h, velada en Saint-Rémy-sur-Lidoire organizada por « Au Fil du Temps à St Rémy » en la Salle des Fêtes con una comida « Poule au Pot » cantada por Joël Robert, que entona canciones del pasado y del presente

Um 19 Uhr findet in Saint-Rémy-sur-Lidoire ein von « Au Fil du Temps à St Rémy » organisierter Abend im Salle des Fêtes mit einem « Poule au Pot »-Essen mit Chansons statt, das von Joël Robert moderiert wird, der Lieder von gestern und heute singt

