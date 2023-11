Bourse aux jouets & Puériculture Salle des Fêtes Saint-Rémy, 26 novembre 2023, Saint-Rémy.

Saint-Rémy,Calvados

La commune Saint-Rémy-Sur-Orne organise une Bourse aux jouets & Puériculture le 26 Novembre 2023. Elle durera 1 journée de 8h00 à 18h00 dans la salle des fêtes de la ville.

Il y aura plein de stands et de vendeurs différents. Mais aussi La Récré des Cartables participera en tant que vendeur. Tous l’argent récolté servira à soutenir les futurs projets de l’école .

Les buvettes et les snacks seront sur place en plus des ventes de Barbapapas.

Pour vous inscrire en tant que vendeur ou pour avoir des renseignements, veuillez contacter La Récré des Cartables via le numéro ci-dessous : 06-67-60-53-93

Donc venez découvrir et visiter ce qu’il propose !.

Salle des Fêtes

Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie



The town of Saint-Rémy-Sur-Orne is organizing a Toy & Nursery Fair on November 26, 2023. It will last 1 day from 8:00 am to 6:00 pm in the village hall.

There will be lots of different stalls and vendors. La Récré des Cartables will also be taking part as a vendor. All the money raised will go to support the school’s future projects.

Refreshment stands and snacks will be on hand, in addition to sales of Barbapapas.

To register as a vendor, or for more information, please contact La Récré des Cartables on the number below: 06-67-60-53-93

So come and see what we have to offer!

La ciudad de Saint-Rémy-Sur-Orne organiza un mercadillo de juguetes y puericultura el 26 de noviembre de 2023. Durará 1 día, de 8.00 a 18.00 horas, en el ayuntamiento de la localidad.

Habrá muchos puestos y vendedores diferentes. La Récré des Cartables también participará como vendedor. Todo el dinero recaudado se destinará a los futuros proyectos de la escuela.

Habrá puestos de refrescos y aperitivos, así como venta de barbapapas.

Para inscribirse como vendedor u obtener más información, póngase en contacto con La Récré des Cartables en el número siguiente: 06-67-60-53-93

Venga a ver lo que podemos ofrecerle

Die Gemeinde Saint-Rémy-Sur-Orne organisiert am 26. November 2023 eine Spielzeug- und Babyartikelbörse. Sie wird einen Tag lang von 8.00 bis 18.00 Uhr im Festsaal der Stadt stattfinden.

Es wird viele verschiedene Stände und Verkäufer geben. Aber auch La Récré des Cartables wird als Verkäufer teilnehmen. Das gesamte eingenommene Geld wird für zukünftige Projekte der Schule verwendet.

Neben dem Verkauf von Barbapapas wird es auch Getränke und Snacks geben.

Um sich als Verkäufer anzumelden oder um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte La Récré des Cartables unter der folgenden Nummer: 06-67-60-53-93

Also kommen Sie und entdecken und besuchen Sie, was er anbietet!

