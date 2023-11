LOTO au profit du Téléthon Salle des fêtes Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 19 novembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

LOTO au profit du Téléthon Dimanche 19 novembre, 13h00 Salle des fêtes Saint-Pryvé Entrée libre. Carton 4€

De nombreux lots sont à gagner ainsi que plus de 1000€ en bons d’achats.

Les lumières de l’espoir vous donnent rendez-vous à partir de 13h et les jeux débuteront à 14h30.

Le carton est au prix de 4€ et les 6 cartons au prix de 20€.

Salle des fêtes Saint-Pryvé 19 rue de la salle des fêtes 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-19T13:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

