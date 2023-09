Manifest, The Magic Experience Salle des fêtes Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Manifest, The Magic Experience Salle des fêtes Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 30 septembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Manifest, The Magic Experience Samedi 30 septembre, 20h30 Salle des fêtes Saint-Pryvé Sur billet, tarif de 5€ ou 10€ Envie de vivre une expérience unique ? Mais surtout… magique ! Samedi 30 septembre 2023, venez découvrir le spectacle de magie « Manifest » avec Ana et Anthony NEO à la salle des fêtes ! Pour réserver vos places, rendez-vous sur la billetterie en ligne en cliquant ici : Billetterie – Manifest Ne tardez pas, les places sont limitées ! Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€* Pour toute information complémentaire, merci de contacter le service de communication de la mairie à communication@saint-pryve.fr. *Le tarif réduit s’adresse aux enfants de moins de 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux et personnes en situation de handicap. Salle des fêtes Saint-Pryvé 19 rue de la salle des fêtes 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.billetweb.fr/spectacle-de-magie-manifest »}, {« link »: « mailto:communication@saint-pryve.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Lieu Salle des fêtes Saint-Pryvé Adresse 19 rue de la salle des fêtes 45750 Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

