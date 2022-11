Programme Téléthon Salle des fêtes Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Programme Téléthon Salle des fêtes Saint-Pryvé, 3 décembre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Programme Téléthon Samedi 3 décembre, 14h00 Salle des fêtes Saint-Pryvé

Entrée libre

Au profit du Téléthon Salle des fêtes Saint-Pryvé 19 rue de la salle des fêtes 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Les bénévoles de l’Association « Saint-Pryvé les Lumières de l’Espoir » ont activement préparé leur 21è Téléthon et voici le programme ! – Le dimanche 27 novembre, l’Association « ARPEGGIO » donnera son concert.

A noter, cette année, il aura lieu à 15h30 à l’AUDITORIUM et non à l’église. – Le samedi 3 décembre de 9h30 à 12h00, dans la galerie marchande de Super U se tiendra la traditionnelle vente de brioches (offertes par Super U). Pour les fans d’Harry Potter de tous âges, vous pourrez plonger dans l’univers de Poudlard le temps d’une photo.

N’hésitez pas à venir costumés ! Une urne sera bien sûr présente pour recueillir vos dons. Une initiation au pilotage de drone est également prévue. – Le dimanche 4 décembre, à partir de 9h30, l’association « Chenilles et Papillons » organise une bourse Puériculture à la salle des Fêtes. – Le mercredi 7 décembre, l’Association « Comme on Danse » vous offrira son traditionnel Gala à la Salle des Fêtes.

En fonction de la section fréquentée par les danseurs, l’heure vous sera communiquée. On compte sur vous !

