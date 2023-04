Soirée années 80 Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères

Soirée années 80 Salle des fêtes, 13 mai 2023, Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères. Saint-Priest-les-Fougères ,Dordogne , Saint-Priest-les-Fougères Soirée années 80 Le Bourg Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères Dordogne Salle des fêtes Le Bourg

2023-05-13 – 2023-05-13

Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Priest-les-Fougères

Dordogne Saint-Priest-les-Fougères . Repas dansant, animation Alexandra, buvette, bourriche (1er lot jambon) Repas dansant, animation Alexandra, buvette, bourriche (1er lot jambon) +33 6 03 52 10 67 comité des fêtes pixabay.com

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Priest-les-Fougères Autres Lieu Saint-Priest-les-Fougères Adresse Saint-Priest-les-Fougères Dordogne Salle des fêtes Le Bourg Ville Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères

Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-les-fougeres saint-priest-les-fougeres/

Soirée années 80 Salle des fêtes 2023-05-13 was last modified: by Soirée années 80 Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères 13 mai 2023 Dordogne Le Bourg Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères

Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne