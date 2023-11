Bourse aux jouets Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Priest-la-Plaine Bourse aux jouets Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine, 25 novembre 2023, Saint-Priest-la-Plaine. Saint-Priest-la-Plaine,Creuse Jeux de société entre amis , Entrée gratuite, buffet, buvette.,

Inscriptions au 06 88 64 70 56..

Salle des Fêtes

Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Board games with friends , Free admission, buffet, refreshments,

To register, call 06 88 64 70 56. Juegos de mesa con amigos , Entrada gratuita, bufé y refrescos,

Para inscribirse, llame al 06 88 64 70 56. Gesellschaftsspiele mit Freunden , Eintritt frei, Buffet, Erfrischungsgetränke,

