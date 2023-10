Soirée chaoucroute Salle des fêtes Saint-Priest-de-Gimel, 11 novembre 2023, Saint-Priest-de-Gimel.

Saint-Priest-de-Gimel,Corrèze

Soirée choucroute – Potage – Choucroute – Fromage – Flognarde – +1 verre de bière ou vin blanc – Sur place tarifs : 20 € adultes ou 10 € enfants – 10 ans – A emporter (Plat + dessert) 15 € – Sur réservation -.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle des fêtes

Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut evening – Soup – Sauerkraut – Cheese – Flognarde – +1 glass of beer or white wine – On site prices: 20 ? adults or 10 ? children – 10 years – Takeaway (Dish + dessert) 15 ? – On reservation –

Noche de chucrut – Sopa – Chucrut – Queso – Flognarde – +1 vaso de cerveza o vino blanco – En el local precios: 20€ adultos o 10€ niños – 10 años – Para llevar (Plato + postre) 15€ – Con reserva –

Sauerkrautabend – Suppe – Sauerkraut – Käse – Flognarde – +1 Glas Bier oder Weißwein – Vor Ort Tarife: 20 ? Erwachsene oder 10 ? Kinder – 10 Jahre – Zum Mitnehmen (Platte + Dessert) 15 ? – Auf Reservierung –

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze