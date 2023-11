Super loto Salle des fêtes Saint-Pompain, 8 décembre 2023, Saint-Pompain.

Saint-Pompain,Deux-Sèvres

L’APE organise un loto le vendredi 8 décembre à la salle des fêtes de Saint-Pompain, à 20h30. Ouverture des portes à 19h.

Une partie de nos bénéfices sera reversée au Téléthon pour lequel une cagnotte sera mise dans la salle afin de vous permettre de faire un don également.

12€ les 10 cartons

17€ les 15 cartons

22€ cartons illimités et parties spéciales enfants.

Buvette et restauration sur place.

Réservations au 06 64 74 57 62

Alors on vous attend très nombreux pour deux bonnes causes les enfants de l’école de Saint-Pompain et le Téléthon.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Salle des fêtes

Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The APE is organizing a bingo on Friday December 8 at the Salle des Fêtes in Saint-Pompain, at 8:30pm. Doors open at 7pm.

Part of our profits will be donated to the Telethon, for which a kitty will be set up in the hall to enable you to make a donation too.

12? for 10 boxes

17? for 15 boxes

22? unlimited cards and special children’s games.

Refreshments and snacks on site.

Reservations on 06 64 74 57 62

We look forward to seeing many of you there for two good causes: the children of Saint-Pompain school and the Telethon

La Asociación de Padres organiza un bingo el viernes 8 de diciembre en la Sala de Fiestas de Saint-Pompain, a las 20.30 horas. Las puertas se abrirán a las 19.00 horas.

Parte de la recaudación se destinará al Telemaratón, para lo cual se instalará una caja en la sala para que tú también puedas hacer un donativo.

12? por 10 cajas

17? por 15 cajas

22? tarjetas ilimitadas y juegos especiales para niños.

Refrescos y catering in situ.

Reservas en el 06 64 74 57 62

Esperamos ver a muchos de ustedes por dos buenas causas: los niños de la escuela de Saint-Pompain y el Teletón

Die EV organisiert am Freitag, den 8. Dezember, im Festsaal von Saint-Pompain um 20.30 Uhr ein Lotto. Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet.

Ein Teil des Gewinns wird an den Telethon gespendet, für den im Saal ein Spendentopf aufgestellt wird, damit Sie ebenfalls spenden können.

12? pro 10 Kartons

17? für 15 Kartons

22? unbegrenzt viele Karten und spezielle Kinderspiele.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierungen unter 06 64 74 57 62

Wir erwarten Sie also zahlreich für zwei gute Zwecke: die Kinder der Schule von Saint-Pompain und den Telethon

Mise à jour le 2023-11-17 par CC Val de Gâtine