Soirée POMPI’JEUX Salle des fêtes Saint-Pompain, 18 novembre 2023, Saint-Pompain.

Saint-Pompain,Deux-Sèvres

Le comité des Fêtes de Saint-Pompain organise sa soirée POMPI’JEUX, découverte de jeux avec animateurs.

Samedi 18 novembre de 16h à 22h, salle des fêtes.

Entrée libre, -30 min par jeu.

Buvette, petite restauration..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 22:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Saint-Pompain organizes its POMPI’JEUX evening, with games and entertainers.

Saturday, November 18, 4-10pm, salle des fêtes.

Free entry, -30 min per game.

Refreshments and snacks.

El Comité des Fêtes de Saint-Pompain organiza su velada POMPI’JEUX, una oportunidad para descubrir los juegos con animadores.

Sábado 18 de noviembre, de 16.00 a 22.00 h, sala de fiestas.

Entrada libre, -30 min por juego.

Refrescos y tentempiés.

Das Festkomitee von Saint-Pompain organisiert seinen Abend POMPI’JEUX, die Entdeckung von Spielen mit Animateuren.

Samstag, 18. November von 16 bis 22 Uhr, Festsaal.

Freier Eintritt, -30 min pro Spiel.

Getränke und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Val de Gâtine