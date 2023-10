Soirée années 80 à Saint-Pierre-Lafeuille Salle des fêtes Saint-Pierre-Lafeuille, 4 novembre 2023, Saint-Pierre-Lafeuille.

Saint-Pierre-Lafeuille,Lot

Ça vous dit de vous déchaîner sur le son des années 80 ? Alors en piste !

Samedi 04 novembre, soirée Année 80 à la salle des fêtes de Saint-Pierre-Lafeuile. Au programme :

– Musique avec Dj Seb Quercy Music Light

– Repas avec paëlla, fromage, dessert et 1 verre de vin (ou soft) 20€ – (gratuit -10ans)

Le plus : venez déguisés, un verre vous sera offert (attention juste une paire de lunettes, ça ne compte pas)

A partir de 19h

Réservation obligatoire par téléphone

Buvette sur place.

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . 20 EUR.

Salle des fêtes

Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie



Fancy going wild to the sounds of the 80s? Let’s get to it!

Saturday November 04, Year 80 party at the Saint-Pierre-Lafeuile village hall. On the program:

– Music with Dj Seb Quercy Music Light

– Meal with paëlla, cheese, dessert and 1 glass of wine (or soft drink) 20? – (free for children under 10)

Bonus: come in disguise, and we’ll give you a free drink (just a pair of glasses, it doesn’t count)

Starting at 7pm

Reservations required by phone

Refreshments on site

¿Te apetece desmelenarte al son de los 80? Entonces, ¡sal ahí fuera!

Sábado 4 de noviembre, fiesta de los 80 en la sala de fiestas de Saint-Pierre-Lafeuile. En el programa:

– Música con Dj Seb Quercy Music Light

– Comida con paella, queso, postre y 1 copa de vino (o refresco) 20? – (gratis para los menores de 10 años)

Extra: ven disfrazado, se ofrecerá una copa (sólo un par de copas, no cuenta)

A partir de las 19 h

Reserva obligatoria por teléfono

Refrescos in situ

Haben Sie Lust, zu den Klängen der 80er Jahre abzurocken? Dann ab auf die Tanzfläche!

Am Samstag, den 04. November, findet im Festsaal von Saint-Pierre-Lafeuile ein 80er-Jahre-Abend statt. Auf dem Programm stehen:

– Musik mit Dj Seb Quercy Music Light

– Essen mit Paella, Käse, Dessert und 1 Glas Wein (oder Softdrink) 20? – (kostenlos für Kinder unter 10 Jahren)

Plus: Kommen Sie verkleidet, ein Getränk geht auf Sie (Achtung: nur eine Brille, das zählt nicht)

Ab 19 Uhr

Telefonische Reservierung erforderlich

Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Cahors – Vallée du Lot