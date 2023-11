Ses brèves de comptoir salle des fêtes Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Ses brèves de comptoir
Samedi 18 novembre, 20h30
salle des fêtes
libre au chapeau

Les artistes de cette troupe de théâtre amateur originaire de Livarot Pays-d'Auge, mettent en scène avec dérision les réflexions de bistrot à la salle des fêtes de Saint-Pierre-En-Auge

salle des fêtes
place du marché, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives
Saint-Pierre-en-Auge
14170 Calvados
Normandie

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

théatre humour

