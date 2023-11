Marché de Noël de St Pierre d’Exideuil Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Exideuil, 3 décembre 2023, Saint-Pierre-d'Exideuil.

Saint-Pierre-d’Exideuil,Vienne

Organisé par l’ape ô comme trois pommes du RPI Saint Saviol, Saint Macoux, Linazay, Saint Pierre d’Exideuil.

Nombreux exposants artisans et producteurs, balade à poney, restauration sur place.

Photo avec le Père Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by l’ape ô comme trois pommes du RPI Saint Saviol, Saint Macoux, Linazay, Saint Pierre d’Exideuil.

Numerous exhibitors, craftsmen and producers, pony rides, on-site catering.

Photo with Santa Claus.

Organizado por l’ape ô comme trois pommes du RPI Saint Saviol, Saint Macoux, Linazay, Saint Pierre d’Exideuil.

Numerosos expositores, artesanos y productores, paseos en poni, restauración in situ.

Foto con Papá Noel.

Organisiert von der ape ô comme trois pommes du RPI Saint Saviol, Saint Macoux, Linazay, Saint Pierre d’Exideuil.

Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und Produzenten, Ponyreiten, Verpflegung vor Ort.

Foto mit dem Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou