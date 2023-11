CÉRÉMONIE D’ILLUMINATION DU BOURG – VŒUX DU MAIRE Salle des fêtes Saint-Pierre-des-Landes, 8 décembre 2023, Saint-Pierre-des-Landes.

Saint-Pierre-des-Landes,Mayenne

Cérémonie des voeux du Maire et parcours du bourg pour découvrir les illuminations..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Salle des fêtes

Saint-Pierre-des-Landes 53500 Mayenne Pays de la Loire



The Mayor’s New Year’s Ceremony and a tour of the town to discover the illuminations.

Ceremonia de Año Nuevo del Alcalde y recorrido por la ciudad para ver las iluminaciones.

Neujahrsfeier des Bürgermeisters und Rundgang durch den Ort, um die Beleuchtung zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire