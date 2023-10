Bal « Les années 80 » salle des fêtes Saint-Pierre-de-Côle, 25 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Côle.

Saint-Pierre-de-Côle,Dordogne

Avec DJ Truckoeur/ Vous pouvez venir déguisé.

2023-11-25

salle des fêtes

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With DJ Truckoeur/ You can come in disguise

Con DJ Truckoeur/ Puedes venir disfrazado

Mit DJ Truckoeur/ Sie können verkleidet kommen

Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère