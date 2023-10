Voyage sonore salle des fêtes Saint-Pierre-de-Côle, 18 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Côle.

Saint-Pierre-de-Côle,Dordogne

Chloe & Mathias du groupe Bodsha, vous offrent un véritable voyage, rare opportunité de re-connexion à qui vous êtes et d’où vous venez.

Chants Intuitifs, Bols de Cristal & Gongs

Merci d’amener votre tapis de sol, couverture, coussin et bouteille d’eau.

salle des fêtes

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Chloe & Mathias from the Bodsha group, offer you a true journey, a rare opportunity to re-connect to who you are and where you come from.

Intuitive Chants, Crystal Bowls & Gongs

Please bring your floor mat, blanket, cushion and water bottle

Chloe & Mathias del grupo Bodsha, te ofrecen un verdadero viaje, una rara oportunidad de reconectar con quien eres y de donde vienes.

Cantos intuitivos, cuencos de cristal y gongs

Por favor, trae tu propia esterilla, manta, cojín y botella de agua

Chloe & Mathias von der Gruppe Bodsha bieten Ihnen eine echte Reise an, eine seltene Gelegenheit, sich wieder mit dem zu verbinden, wer Sie sind und woher Sie kommen.

Intuitiver Gesang, Kristallklangschalen und Gongs

Bitte bringen Sie Ihre Isomatte, Decke, Kissen und Wasserflasche mit

