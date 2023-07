Bal Folk P’tit Son salle des fêtes, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) Bal Folk P’tit Son salle des fêtes, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38), 28 juillet 2023, . Bal Folk P’tit Son Vendredi 28 juillet, 19h30 salle des fêtes, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) Prix libre Dans le cadre des soirées du P’tit Son, l’association Musifolk propose une soirée bal folk avec SACABAL en première partie puis MOZAÏK TRIO. Un bal avec le bon air de la montagne, parfait pour danser sans risquer la surchauffe ! À partir de 19h30, à St Pierre de Charteuse, sur la place devant l’église. Restauration et buvette sur place. Accès au bal à prix libre. source : événement Bal Folk P’tit Son publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) salle des fêtes, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44073 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

