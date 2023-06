Sardinade salle des fêtes Saint-Pierre-de-Buzet, 1 juillet 2023, Saint-Pierre-de-Buzet.

Saint-Pierre-de-Buzet,Lot-et-Garonne

On célèbre les beaux jours sur les collines de saint-Pierre-de-Buzet avec une soirée festive! Au programme: une sardinade au sons des mélodies du groupe Darkan! Bonne ambiance et convivialité vous attendent!

Places limitées, sur réservation.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

salle des fêtes

Saint-Pierre-de-Buzet 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



We’re celebrating the warm weather on the hills of Saint-Pierre-de-Buzet with a festive evening! On the program: a sardinade to the melodies of the Darkan band! Good spirits and conviviality await you!

Places are limited, please reserve

Celebramos el buen tiempo en las colinas de Saint-Pierre-de-Buzet con una velada festiva En el programa: ¡una sardinada al son de las melodías del grupo Darkan! Le espera un gran ambiente de convivencia

Plazas limitadas, reserve con antelación

Die schönen Tage werden auf den Hügeln von Saint-Pierre-de-Buzet mit einem festlichen Abend gefeiert! Auf dem Programm steht eine Sardinade zu den Melodien der Gruppe Darkan! Gute Stimmung und Geselligkeit erwarten Sie!

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas