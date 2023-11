Formation au 1er secours civique Salle des fêtes Saint-Paul, 4 novembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Formation 1er secours civique PSC1 organisé par l’association Saint-Paul Gym (formation de 7 H sur la journée avec repas du midi)..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



PSC1 1st aid course organized by the Saint-Paul Gym association (7-hour course with lunch).

Curso de primeros auxilios PSC1 organizado por la asociación Saint-Paul Gym (curso de 7 horas con almuerzo).

Erste-Hilfe-Kurs PSC1, organisiert von der Vereinigung Saint-Paul Gym (7-stündiger Kurs mit Mittagessen).

Mise à jour le 2023-10-23 par OT de Noblat