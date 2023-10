Le jour de la Nuit Salle des fêtes Saint-Paul, 14 octobre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

La commune de Saint-Paul participe depuis plusieurs années au jour de la Nuit avec une soirée animée par Mr Guy Labidoire, de la Ligue de Protection des Oiseaux..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For several years now, the commune of Saint-Paul has been taking part in the Day of the Night with an evening event hosted by Mr Guy Labidoire, from the Ligue de Protection des Oiseaux (League for the Protection of Birds).

Desde hace varios años, el municipio de Saint-Paul participa en el Día de la Noche con una velada organizada por Guy Labidoire, de la Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves).

Die Gemeinde Saint-Paul beteiligt sich seit mehreren Jahren am Tag der Nacht mit einem Abend, der von Herrn Guy Labidoire von der Liga für Vogelschutz moderiert wird.

