Graines de vent Salle des fêtes Saint-Paul, 13 octobre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

3ème édition de cette fête de la nature : des expositions, des animations, des balades, un marché,

Le vendredi soir, soirée naturaliste avec projection d’un film.

Le samedi, accès à toutes les expositions, une balade naturaliste l’après-midi et une soirée avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Le dimanche, toute la journée, troc de plantes et de graines, animations sur les milieux aquatiques avec la Fédération Départementale de Pêche, un stand d’aquaponie, les légumes de la Terre en Partage, les productions de Callune, le Coudert des Charmilles… Restauration à midi avec le Food truck Le Petit Vagabond.

Concours de soupe ouvert à tous..

Salle des fêtes

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



3rd edition of this festival of nature: exhibitions, events, walks, market,

Friday evening: nature evening with film screening.

Saturday: access to all exhibits, an afternoon nature walk and an evening with the Ligue de Protection des Oiseaux.

On Sunday, all day long, plant and seed barter, animations on aquatic environments with the Fédération Départementale de Pêche, an aquaponics stand, the vegetables of La Terre en Partage, the productions of Callune, the Coudert des Charmilles… Lunchtime catering by Le Petit Vagabond food truck.

Soup competition open to all.

3ª edición de este festival de la naturaleza: exposiciones, actos, paseos y mercado,

El viernes por la noche, velada naturalista con proyección de una película.

El sábado, acceso a todas las exposiciones, un paseo por la naturaleza por la tarde y una velada con la Ligue de Protection des Oiseaux.

El domingo, durante todo el día, trueque de plantas y semillas, actividades sobre medios acuáticos con la Fédération Départementale de Pêche, un stand de acuaponía, las verduras de La Terre en Partage, las producciones de Callune, le Coudert des Charmilles… Comida a cargo de Le Petit Vagabond food truck.

Concurso de sopas abierto a todos.

3. Ausgabe dieses Naturfestes: Ausstellungen, Animationen, Spaziergänge, ein Markt,

Am Freitagabend naturalistischer Abend mit Filmvorführung.

Am Samstag: Zugang zu allen Ausstellungen, ein naturkundlicher Spaziergang am Nachmittag und ein Abend mit der Vogelschutzliga.

Am Sonntag gibt es den ganzen Tag über Pflanzen- und Samen-Tauschgeschäfte, Animationen zum Thema Wassermilieu mit dem Fischereiverband des Departements, einen Aquaponik-Stand, Gemüse von Terre en Partage, Produktionen von Callune, Coudert des Charmilles… Mittagsverpflegung mit dem Foodtruck Le Petit Vagabond.

Suppenwettbewerb für alle offen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Noblat