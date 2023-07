Découverte Gym Séniors Bien Vieillir Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born, 14 septembre 2023, Saint-Paul-en-Born.

Saint-Paul-en-Born,Landes

Elle apporte un bien-être physique et moral, préserve et améliore le capital santé et maintien le lien social. Elle permet de travailler la souplesse et le travail postural, la relaxation et la respiration, l’équilibre, la mémoire, la concentration et l’attention, le renforcement musculaire…

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat formé au Bien Vieillir.

2023-09-14 fin : 2023-09-14 12:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



It brings physical and moral well-being, preserves and improves health and maintains social links. It improves flexibility and posture, relaxation and breathing, balance, memory, concentration and attention, muscle strengthening…

Supervision: State-qualified sports educator trained in the benefits of ageing

Favorece el bienestar físico y moral, preserva y mejora la salud y mantiene los vínculos sociales. Permite trabajar la flexibilidad y la postura, la relajación y la respiración, el equilibrio, la memoria, la concentración y la atención, el fortalecimiento muscular…

Supervisión: educador deportivo titulado por el Estado y formado en envejecimiento saludable

Sie sorgt für körperliches und seelisches Wohlbefinden, bewahrt und verbessert das Gesundheitskapital und erhält die sozialen Bindungen. Sie trainiert die Beweglichkeit und die Körperhaltung, die Entspannung und die Atmung, das Gleichgewicht, das Gedächtnis, die Konzentration und die Aufmerksamkeit, die Stärkung der Muskeln…

Betreuung: Staatlich geprüfte Sportlehrerin mit Ausbildung im Bereich « Gutes Altern »

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan