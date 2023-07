Découverte Hatha Yoga Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born, 13 septembre 2023, Saint-Paul-en-Born.

Saint-Paul-en-Born,Landes

Le Hatha Yoga est une pratique rythmée qui permet de travailler, la force et la souplesse, au travers d’enchainements de mouvements et de postures.

Ses bienfaits sur la santé sont nombreux tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Il permet également une meilleure gestion du stress, une meilleure qualité de sommeil, un meilleur contrôle de sa respiration …

Encadrement : Professeur de Yoga

La séance en images : https://youtu.be/j2XZ62mi5-U.

2023-09-13 fin : 2023-09-13 18:45:00. EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Hatha Yoga is a rhythmic practice that builds strength and flexibility through a series of movements and postures.

Its health benefits are numerous, on a physical, mental and emotional level. It also improves stress management, sleep quality and breathing control…

Supervision : Yoga teacher

Pictures of the session: https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

El hatha yoga es una práctica rítmica que trabaja la fuerza y la flexibilidad mediante una serie de movimientos y posturas.

Tiene numerosos beneficios para la salud, a nivel físico, mental y emocional. También ayuda a gestionar mejor el estrés, a dormir mejor y a controlar mejor la respiración…

Supervisión : Profesor de yoga

Imágenes de la sesión: https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

Hatha-Yoga ist eine rhythmische Praxis, bei der Kraft und Flexibilität durch eine Reihe von Bewegungen und Haltungen trainiert werden.

Die gesundheitlichen Vorteile sind zahlreich, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger und emotionaler Ebene. Es ermöglicht auch eine bessere Stressbewältigung, eine bessere Schlafqualität, eine bessere Kontrolle über die Atmung …

Betreuung : Yogalehrer/in

Die Sitzung in Bildern: https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan