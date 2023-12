Repas Farcedures Salle des fêtes Saint-Paul, 20 janvier 2024, Saint-Paul.

Saint-Paul Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20

Repas Farcedures – Potage – Farcedures, petit salé, andouille – Fromage – Tarte aux pommes – Café – Tarifs : 18 €/adultes et 9 €/enfants jusqu’à 10 ans – Buvette sur place – Sur réservation -.

Repas Farcedures – Potage – Farcedures, petit salé, andouille – Fromage – Tarte aux pommes – Café – Tarifs : 18 €/adultes et 9 €/enfants jusqu’à 10 ans – Buvette sur place – Sur réservation –

Repas Farcedures – Potage – Farcedures, petit salé, andouille – Fromage – Tarte aux pommes – Café – Tarifs : 18 €/adultes et 9 €/enfants jusqu’à 10 ans – Buvette sur place – Sur réservation –

.

Salle des fêtes

Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze