Salon des métier d’Art et de l’Artisanat Salle des fêtes Saint-Pantaléon-de-Larche, 24 novembre 2023, Saint-Pantaléon-de-Larche.

Saint-Pantaléon-de-Larche,Corrèze

La seconde édition du salon l’art dans tous ses états se déroulera le 24, 25 et 26 novembre 2023 à la salle des fêtes de Saint-Pantaléon-de-Larche. Cette deuxième édition comptera 20 artisans et métiers d’art.

L’entrée est gratuite.

Le public pourra trouver des pièces uniques réalisées manuellement et en petites séries.

De nombreux savoir-faire seront représentés.

Le salon regroupera une vingtaine d’exposants artisans : chapelière, modiste, architecte végétal, sculptrice sur terre, sculptrice papier, coutelier, tisserande, graveuse, photographe, plasticien métal, tourneur sur bois, fileuse de verre, souffleuse de verre, marqueteuse, abas-jouriste, céramiste, sellière.

Métiers méconnus mais reconnus, tous seront là pour partager un moment exceptionnel !.

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

Salle des fêtes

Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The second edition of l’art dans tous ses états will take place on November 24, 25 and 26, 2023 at the Saint-Pantaléon-de-Larche village hall. This second edition will feature 20 artisans and craftspeople.

Admission is free.

The public will be able to find unique handmade pieces and small series.

A wide range of skills will be represented.

The show will feature some 20 exhibiting craftspeople: milliner, milliner, plant architect, clay sculptor, paper sculptor, cutler, weaver, engraver, photographer, metal artist, wood turner, glass spinner, glass blower, marker, abas-jouriste, ceramist, saddler.

Unknown but recognized trades, they’ll all be there to share an exceptional moment!

La segunda edición de l’art dans tous ses états tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2023 en la Salle des Fêtes de Saint-Pantaléon-de-Larche. En esta segunda edición participarán 20 artesanos.

La entrada es gratuita.

Los visitantes podrán encontrar piezas únicas realizadas a mano y en pequeñas series.

Estará representada una amplia gama de oficios.

La muestra contará con una veintena de artesanos expositores: molineros, sombrereros, arquitectos de plantas, escultores de arcilla, escultores de papel, cuchilleros, tejedores, grabadores, fotógrafos, artistas del metal, torneros de madera, hilanderos de vidrio, sopladores de vidrio, marcadores, abas-jouristas, ceramistas y guarnicioneros.

¡Todos ellos estarán allí para compartir un momento excepcional!

Die zweite Ausgabe der Messe l’art dans tous ses états findet am 24., 25. und 26. November 2023 in der Festhalle von Saint-Pantaléon-de-Larche statt. An dieser zweiten Ausgabe werden 20 Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen teilnehmen.

Der Eintritt ist kostenlos.

Das Publikum kann sowohl handgefertigte Einzelstücke als auch Kleinserien finden.

Zahlreiche Fertigkeiten werden vertreten sein.

Auf der Messe werden rund 20 Kunsthandwerker ausstellen: Hutmacherin, Modistin, Pflanzenarchitektin, Tonbildhauerin, Papierbildhauerin, Messerschmiedin, Weberin, Graveurin, Fotografin, Metallplastikerin, Holzdreherin, Glasspinnerin, Glasbläserin, Marketenderin, Abas-jouriste, Keramiker, Sattlerin.

Verkannte, aber anerkannte Berufe, alle werden da sein, um einen außergewöhnlichen Moment zu teilen!

Mise à jour le 2023-11-04 par Corrèze Tourisme