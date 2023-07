Atelier réalisation de courts métrages documentaires : Le goût des histoires salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer, 10 juillet 2023, Saint-Palais-sur-Mer.

Atelier réalisation de courts métrages documentaires : Le goût des histoires 10 – 21 juillet salle des fêtes Sur inscription, gratuit, 30 places, engagement sur 10 jours, pas de matériel, ouvert à tous niveaux

L’atelier « Le Goût des Histoires », encadré par les réalisateurs Anna BORIE & Guillaume SUON, propose aux participants d’apprendre à réaliser leurs propres courts métrages documentaires de 5 minutes autour d’une recette de cuisine.

Chaque participant a pour objectif de créer, seul ou en groupe, un espace de parole avec une personne filmée de son choix et, d’interroger à travers la recette, sa culture, son histoire, ses souvenirs et ses origines mais aussi sa personnalité, son accent, son caractère… Il ne s’agit pas seulement d’épices et d’ingrédients… le but est d’apprendre à donner une dimension narrative à la préparation d’un plat, à travers l’utilisation de l’image, du son et du montage : filmer des recettes qui dépassent la cuisine, des « Madeleines de Proust » qui évoquent des souvenirs enfouis, transportent dans le passé ou invitent au voyage…

Le travail avec la caméra et le montage sont pensés pour être adaptés à différents niveaux d’expertise, du débutant au confirmé, et ne doit surtout pas être un frein. Cet atelier est donc ouvert au plus grand nombre.

Les films seront projetés lors d’une séance au cinéma Michel Legrand de Saint-Palais-sur-mer.

PROGRAMME DETAILLÉ :

LUNDI 10 Juillet de 14h à 17h : VOIR

Projection du long métrage documentaire LE GOÛT DU SECRET – 1H50

Film réalisé par Guillaume Suon et monté par Anna Borie et débat avec les participants

MARDI 11 Juillet de 14h à 17h : VOIR

Projection d’une sélection de courts métrages & extraits de longs métrages et débat avec les participants ainsi que la mise en place des groupes de travail.

MERCREDI 12 Juillet de 14h à 17h : PARLER

Chaque groupe choisit la personne qu’il souhaite filmer, fait état des besoins nécessaires à la réalisation de son court métrage et précise les enjeux et les intentions de son film.

JEUDI 13 Juillet de 14h à 17h : ÉCRIRE

Initiation au scénario et écriture des scénarios par groupe

VENDREDI 14 Juillet de 14h à 17h : UTILISER LES OUTILS

Initiation aux techniques de filmage et de prise de son

LUNDI 17 Juillet de 14h à 17h : PRÉPARER

Préparation au tournage des films

MARDI 18 Juillet (horaire en fonction des groupes) : FILMER

Tournage des films

MERCREDI 19 Juillet (horaire en fonction des groupes) : FILMER

Tournage des films

JEUDI 20 Juillet de 14h à 17h : MONTER

Initiation au montage et création d’éléments de communication

VENDREDI 21 Juillet de 14h à 17h : MONTER

Initiation au montage et création d’éléments de communication

SEPTEMBRE 2023 :

Projections au cinéma Michel Legrand de Saint-Palais-sur-mer.

salle des fêtes 31 rue du logis vert 17420 Saint-Palais-sur-mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « nissosfilms@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0656686106 »}]

