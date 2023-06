Exposition artistique Salle des fêtes Saint-Ouen-de-Sécherouvre, 23 juin 2023, Saint-Ouen-de-Sécherouvre.

Saint-Ouen-de-Sécherouvre,Orne

« Galerie d’un jour » ouvrira ses portes pour sa première édition à la salle des fêtes de Saint-Ouen-de-Sécherouvre.

8 artistes vous parleront de leurs oeuvres, mais également des différentes techniques utilisées comme l’aquarelle, l’acrylique aux couteaux ou le pastel, le crayon.

Les artistes de Saint-Ouen-de-Sécherouvre sont à l’honneur : Christiane, Dominique, Francine, Jean-Claude, Marion, Sandrine, Rachel, Thaiss et leur professeur Françoise.

Un pot de l’amitié sera servi à 18h..

2023-06-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-23 19:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Ouen-de-Sécherouvre 61560 Orne Normandie



« Galerie d’un jour » opens its doors for the first time at the Saint-Ouen-de-Sécherouvre village hall.

8 artists will talk to you about their works, but also about the different techniques used, such as watercolor, acrylic with knives or pastel and pencil.

Artists from Saint-Ouen-de-Sécherouvre are in the spotlight: Christiane, Dominique, Francine, Jean-Claude, Marion, Sandrine, Rachel, Thaiss and their teacher Françoise.

A pot de l’amitié will be served at 6pm.

la « Galerie d’un jour » abrirá sus puertas por primera vez en el ayuntamiento de Saint-Ouen-de-Sécherouvre.

8 artistas le hablarán de su trabajo, pero también de las diferentes técnicas utilizadas, como la acuarela, el acrílico con cuchillos o el pastel y el lápiz.

Los artistas de Saint-Ouen-de-Sécherouvre son los protagonistas: Christiane, Dominique, Francine, Jean-Claude, Marion, Sandrine, Rachel, Thaiss y su profesora Françoise.

A las 18.00 horas se servirá una copa de bienvenida.

« Galerie d’un jour » öffnet seine Türen für seine erste Ausgabe im Festsaal von Saint-Ouen-de-Sécherouvre.

8 Künstler werden Ihnen von ihren Werken erzählen, aber auch von den verschiedenen Techniken, die sie verwenden, wie Aquarell, Acryl mit Messern oder Pastell und Bleistift.

Die Künstler aus Saint-Ouen-de-Sécherouvre werden geehrt: Christiane, Dominique, Francine, Jean-Claude, Marion, Sandrine, Rachel, Thaiss und ihre Lehrerin Françoise.

Um 18 Uhr wird ein Umtrunk serviert.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme