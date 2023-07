Stand MSA à la fête de l’Emmental de Savoie à Saint-Offenge Salle des fêtes – Saint-Offenge Saint-Offenge Catégories d’Évènement: Saint-Offenge

Savoie Stand MSA à la fête de l’Emmental de Savoie à Saint-Offenge Salle des fêtes – Saint-Offenge Saint-Offenge, 16 juillet 2023, Saint-Offenge. Stand MSA à la fête de l’Emmental de Savoie à Saint-Offenge Dimanche 16 juillet, 10h30 Salle des fêtes – Saint-Offenge Les élus MSA du territoire Ouest Savoyard seront présents le dimanche 16 juillet 2023 à la 48ème Fête de l’Emmental de Savoie à St Offrenge . De nombreuses animations vous y attendent : marché du terroir et dégustation Emmental de Savoie , défilé de Troupeaux, spéctacles de groupes folkloriques, animations agricoles, mini ferme, animation métiers anciens…

Les Elus MSA vous attendent nombreux sur le stand MSA pour une pause dégustation de smoothies à base de fruits et légumes de saison que vous aurez vous-mêmes fabriqués en pédalant sur le vélo smoothie de la MSA. Salle des fêtes – Saint-Offenge 73100 Saint-Offenge Saint-Offenge 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

