Soirée Beaujolais Salle des fêtes Saint-Michel-Escalus, 25 novembre 2023, Saint-Michel-Escalus.

Saint-Michel-Escalus,Landes

Repas avec au menu Bourguignon, pommes vapeur, fromage, dessert, vin et café compris 15 €

Sur réservation uniquement avant le 20 novembre au 06 02 35 45 45..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 00:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meal with Bourguignon, steamed potatoes, cheese, dessert, wine and coffee included 15 ?

By reservation only before November 20, call 06 02 35 45 45.

Comida con Bourguignon, patatas al vapor, queso, postre, vino y café incluidos 15?

Reserva obligatoria antes del 20 de noviembre en el 06 02 35 45 45.

Mahlzeit mit Bourguignon, Salzkartoffeln, Käse, Dessert, Wein und Kaffee inklusive 15 ?

Nur mit Reservierung vor dem 20. November unter 06 02 35 45 45.

