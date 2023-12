Atelier de pâtisserie : Tarte aux chocolat Salle des fêtes Saint-Méloir-des-Bois Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:00:00

fin : 2024-01-09 16:00:00 . Avec Annabelle Lecointre, diplômée des Beaux-Arts et en pâtisserie Venez passer un moment avec moi dans l’univers de la pâtisserie. Vous réaliserez toutes

les étapes de la confection. Nous verrons ensemble les techniques de pochage, de décors

chocolat… Ganache, meringue italienne, génoise…Macarons , vous avez le choix! Vous repartirez avec vos créations et vos fiches recettes pour en refaire chez vous à l’infini…. Vous avez juste à apporter votre tablier préféré, une ou plusieurs boites et votre sourire.

Alors, on prend rendez vous? .

Salle des fêtes

Saint-Méloir-des-Bois 22980 Côtes-d’Armor Bretagne

