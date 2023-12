Réveillon de la Saint Sylvestre de Saint Mathieu Salle des fêtes Saint-Mathieu, 31 décembre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

Lors de cette soirée animée par LOL venez déguster de savoureux plats lors d’une fabuleuse soirée. Au menu, kir à la mûre et amuses bouche, assiette de la campagne et de la mer et son verre de moelleux (foie gras, crevettes, gambas), panier croustillant de riz de veau périgourdin, trou normand Napoléon-Mandarine, Filet de bœuf cuit juste à point, gratin du Dauphiné, chicons braisés venus du Nord et de fruit du pays de Marmande et sa persillade, assortiment de fromages, dessert du jour de l’an (opéra et bûche vanille, café, 1 bouteille de vin rouge Bordeaux Roc et Baoudin et rosé Bergerac Mayaret pour 6 personnes, cotillons… Amusez vous bien !.

EUR.

Salle des fêtes

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par OT Ouest Limousin