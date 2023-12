Bientôt Noël ! Salle des fêtes Saint-Mathieu, 17 décembre 2023 08:00, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Bientôt Noël ! Au programme : bourse aux jouets, marché de Noël, manège gratuit, restauration rapide avec Goulash et pâtisserie, 11h et 16h30 passage du Père Noël, 15h spectacle gratuit pour tous, concert de Noël Disney (Cussac musique et partage), les belles musiques de film de Walt Disney et à 16 goûter offert aux enfants. Une belle journée pour attendre Noël !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas is coming soon! On the program: toy market, Christmas market, free merry-go-round, fast food with goulash and pastries, 11am and 4:30pm visits from Santa Claus, 3pm free show for all, Disney Christmas concert (Cussac musique et partage), Walt Disney’s beautiful film music, and at 4pm a snack for the children. A wonderful day to look forward to!

¡Se acerca la Navidad! En el programa: feria del juguete, mercado navideño, tiovivo gratuito, comida rápida con gulasch y pasteles, visitas de Papá Noel a las 11.00 y 16.30 h, espectáculo gratuito para todos a las 15.00 h, concierto navideño de Disney (Cussac musique et partage), la hermosa música de las películas de Walt Disney y merienda para los niños a las 16.00 h. Un gran día para disfrutar

Bald ist Weihnachten! Auf dem Programm stehen: Spielzeugbörse, Weihnachtsmarkt, kostenloses Karussell, Schnellimbiss mit Gulasch und Patisserie, 11 Uhr und 16.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann, 15 Uhr kostenlose Aufführung für alle, Disney-Weihnachtskonzert (Cussac musique et partage), die schöne Filmmusik von Walt Disney und um 16 Uhr gibt es einen kleinen Imbiss für die Kinder. Ein schöner Tag, um auf Weihnachten zu warten!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Ouest Limousin