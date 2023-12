Thé dansant Salle des fêtes Saint-Mathieu Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Mathieu Thé dansant Salle des fêtes Saint-Mathieu, 10 décembre 2023 14:00, Saint-Mathieu. Saint-Mathieu,Haute-Vienne Thé dansant animé par l’orchestre de Vincent Gavinet..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Salle des fêtes

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tea dance with Vincent Gavinet’s orchestra. Baile del té con la orquesta de Vincent Gavinet. Tanztee, der vom Orchester von Vincent Gavinet moderiert wird. Mise à jour le 2023-12-06 par OT Ouest Limousin Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Mathieu Autres Code postal 87440 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Saint-Mathieu Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle des fêtes Saint-Mathieu Latitude 45.705534 Longitude 0.758838 latitude longitude 45.705534;0.758838

Salle des fêtes Saint-Mathieu Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mathieu/