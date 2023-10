Conférence-débat sur l’hydrologie en Haute-Vienne de La Quinzaine d’Octobre « Au fil de l’eau » Salle des fêtes Saint-Mathieu, 16 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Durant la Quinzaine d’Octobre » Au fil de l’eau » organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu, rendez-vous lundi 16 octobre 20h, à la salle des fêtes, pour une conférence débat avec Marion Cagnimel-Fisher (hydrogéologue) sur l’hydrogéologie en Haute-Vienne. Venez découvrir les notions de base de l’hydrogéologie – qu’est-ce qu’une nappe souterraine? Comment est fait un forage? – ainsi que les caractéristiques des ressources en eau souterraine autour de Saint Mathieu. Présentation de 30min; Venez également poser vos questions autour de ce thème vaste et beau qui est l’eau. Retrouvez le programme complet dans les accueils de l’Office de Tourisme Ouest Limousin..

2023-10-16

Salle des fêtes

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the October fortnight « Au fil de l’eau » organized by the Culture en Tête association in Saint Mathieu, join us on Monday October 16th, 8pm, at the Salle des Fêtes, for a conference-debate with Marion Cagnimel-Fisher (hydrogeologist) on hydrogeology in Haute-Vienne. Come and discover the basics of hydrogeology – what is an underground water table? How is a borehole drilled? – as well as the characteristics of groundwater resources around Saint Mathieu. 30-minute presentation; come and ask your questions about the vast and beautiful subject of water. The full program is available from the West Limousin Tourist Office.

Durante la quincena de octubre « Au fil de l’eau », organizada por la asociación Culture en Tête de Saint Mathieu, participe el lunes 16 de octubre, a las 20:00 h, en la sala del pueblo, en una conferencia-debate con Marion Cagnimel-Fisher (hidrogeóloga) sobre la hidrogeología en la Haute-Vienne. Venga a descubrir las bases de la hidrogeología: ¿qué es una capa freática subterránea? ¿cómo se perfora un pozo? – y las características de los recursos hídricos subterráneos en los alrededores de Saint Mathieu. La presentación dura 30 minutos. Venga y haga sus preguntas sobre el vasto y hermoso tema del agua. El programa completo está disponible en la Oficina de Turismo del Lemosín Occidental.

Im Rahmen der Oktoberwoche « Am Wasser entlang », die vom Verein Culture en Tête in Saint Mathieu organisiert wird, findet am Montag, den 16. Oktober um 20 Uhr im Festsaal ein Vortrag mit Marion Cagnimel-Fisher (Hydrogeologin) über die Hydrogeologie in der Haute-Vienne statt. Lernen Sie die Grundbegriffe der Hydrogeologie kennen: Was ist ein Grundwasserspiegel? Wie wird eine Bohrung durchgeführt? – und die Eigenschaften der Grundwasservorkommen in der Umgebung von Saint Mathieu. 30-minütige Präsentation. Kommen Sie und stellen Sie Ihre Fragen zu diesem großen und schönen Thema. Das vollständige Programm finden Sie in den Büros des Office de Tourisme Ouest Limousin.

