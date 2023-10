Ciné-débat : De l’eau jaillit le feu de Fabrice Mazzacco – de La Quinzaine d’Octobre « Au fil de l’eau » Salle des fêtes Saint-Mathieu, 10 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Durant la Quinzaine d’Octobre » Au fil de l’eau » organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu, rendez-vous mardi 10 octobre 20h, à la salle des fêtes, pour un ciné débat. Comment un territoire paisible comme le Marais Poitevin est-il devenu un lieu d’affrontements et de violence ? C’est cette question que se pose Fabrice Mazzocco dans son dernier film « De l’eau jaillit le feu »; Retrouvez le programme complet dans les accueils de l’Office de Tourisme Ouest Limousin..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . .

Salle des fêtes

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the October fortnight « Au fil de l’eau » organized by the Culture en Tête association in Saint Mathieu, join us on Tuesday October 10, 8pm, at the salle des fêtes, for a film debate. How did a peaceful area like the Marais Poitevin become a place of confrontation and violence? This is the question posed by Fabrice Mazzocco in his latest film, « De l’eau jaillit le feu » (« From water springs fire »). The full program is available from the West Limousin Tourist Office.

Durante la quincena de octubre « Au fil de l’eau », organizada por la asociación Culture en Tête de Saint Mathieu, participe en un cine-debate el martes 10 de octubre, a las 20.00 h, en la Sala de Fiestas. ¿Cómo una zona pacífica como el Marais Poitevin se ha convertido en un lugar de enfrentamientos y violencia? Esta es la pregunta que plantea Fabrice Mazzocco en su última película, « De l’eau jaillit le feu » (« Del agua brota el fuego »). El programa completo está disponible en la Oficina de Turismo del Lemosín Oeste.

Während der Oktoberwoche « Am Wasser entlang », die von der Vereinigung Culture en Tête in Saint Mathieu organisiert wird, treffen wir uns am Dienstag, den 10. Oktober um 20 Uhr im Festsaal zu einer Filmdebatte. Wie konnte ein friedliches Gebiet wie das Marais Poitevin zu einem Ort der Konfrontation und der Gewalt werden? Diese Frage stellt sich Fabrice Mazzocco in seinem neuesten Film « De l’eau jaillit le feu » (Aus dem Wasser entspringt das Feuer).

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Ouest Limousin