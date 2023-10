Conférence-débat avec Jacques Blot de La Quinzaine d’Octobre « Au fil de l’eau » Salle des fêtes Saint-Mathieu, 9 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Durant la Quinzaine d’Octobre » Au fil de l’eau » organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu, rendez-vous lundi 9 octobre 20h, à la salle des fêtes, pour une conférence débat avec Jacques blot, biographe, « Le Sang de Gaïa ou l’eau dans tous ses états. « Après une présentation succinctes des cycles, nous traitons des seuils de ruptures liés au changement climatique ou aux activités humaines pour ensuite présenter des solutions de restauration pour chaque seuil. Toute action qui ne prend pas en compte ces seuils n’offrira pas de solution réelle. » Retrouvez le programme complet dans les accueils de l’Office de Tourisme Ouest Limousin..

2023-10-09 fin : 2023-10-09 . .

Salle des fêtes

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the October fortnight « Au fil de l’eau » organized by the Culture en Tête association in Saint Mathieu, join us on Monday October 9, 8pm, at the salle des fêtes, for a conference-debate with Jacques Blot, biographer, « Le Sang de Gaïa ou l’eau dans tous ses états. « After a brief presentation of the cycles, we’ll look at the thresholds of failure linked to climate change or human activities, and then present restoration solutions for each threshold. Any action that does not take these thresholds into account will not offer a real solution. » The full program is available from the West Limousin Tourist Office.

En el marco de la quincena de octubre « Au fil de l’eau », organizada por la asociación Culture en Tête de Saint Mathieu, acompáñenos el lunes 9 de octubre a las 20.00 h en la Sala de Fiestas a una charla-debate con el biógrafo Jacques Blot sobre « Le Sang de Gaïa ou l’eau dans tous ses états ». « Tras una breve presentación de los ciclos, examinaremos los umbrales de perturbación vinculados al cambio climático o a las actividades humanas, y a continuación presentaremos soluciones de restauración para cada umbral. Cualquier acción que no tenga en cuenta estos umbrales no ofrecerá una solución real » El programa completo está disponible en la Oficina de Turismo del Lemosín Occidental.

Während der Oktoberwoche « Au fil de l’eau », die von der Vereinigung Culture en Tête in Saint Mathieu organisiert wird, treffen wir uns am Montag, den 9. Oktober um 20 Uhr im Festsaal zu einer Konferenz und Debatte mit dem Biografen Jacques blot: « Le Sang de Gaïa ou l’eau dans tous ses états » (Das Blut von Gaia oder das Wasser in all seinen Zuständen). « Nach einer kurzen Vorstellung der Zyklen behandeln wir die Schwellenwerte, bei denen es aufgrund des Klimawandels oder menschlicher Aktivitäten zu Brüchen kommt, um dann für jeden Schwellenwert Wiederherstellungslösungen zu präsentieren. Jede Maßnahme, die diese Schwellen nicht berücksichtigt, wird keine wirkliche Lösung bieten » Das vollständige Programm finden Sie in den Empfangsstellen des Office de Tourisme Ouest Limousin.

